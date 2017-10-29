Ziraat Bankası namağlup liderliğini sürdürdü
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ZİRAAT BANKASI NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ziraat Bankası namağlup liderliğini sürdürdü

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankası, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi. Rakibine karşı iyi bir oyun ortaya koyan Ziraat Bankası, bu maçtan da galip ayrılarak puanını 22 yaptı

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Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankası, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Başkent temsilcisi, bu sezon ligdeki 7. maçından da galip ayrıldı. İnegöl Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

Rakibine karşı iyi  bir oyun ortaya koyan Ziraat Bankası, bu maçtan da galip ayrılarak puanını 22’ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)

İnegöl Belediyespor: Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend, Cansın Çınar, Klapwijk (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-16, 25-21, 22-25, 25-15

Süre: 101 dakika (22, 26, 29, 24)

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