Trabzonspor 2 - Galatasaray 1
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TRABZONSPOR 2 - GALATASARAY 1

Trabzonspor 2 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

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Trabzonspor 2 - Galatasaray 1

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (89' Tomas Hubocan), Matus Bero (58' Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye (90' Fabian Castillo)

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Martin Linnes, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Selçuk İnan (54' Garry Rodrigues), Tolga Ciğerci (72' Yasin Öztekin), Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis (54' Eren Derdiyok)

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk

Goller: DK 49: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 69: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 86: Garry Rodrigues (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 15: Badou Ndiaye (Galatasaray), DK 28: Fernando Muslera (Galatasaray), DK 44: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 78: Maicon Roque (Galatasaray), DK 88: Garry Rodrigues (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: DK 45: Sofiane Feghouli (Galatasaray), DK 45: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 90: Badou Ndiaye (Galatasaray)

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