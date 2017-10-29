Altay 1 - Sakaryaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Altay ile Sakaryaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 1-0 kazandı.
Altay: Egemen Gençalp, Fatih Gül (90' Maksut Taşkıran), İbrahim Öztürk, Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz, Ferhat Çulcuoğlu, Serkan Sözmen, Hüsamettin Yener, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (69' Ozan Sol)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Murat Akın (64' Ramazan Çevik), Zafer Aydoğdu, Hakkı Can Aksu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Fatih Özçelik (83' Cem Ekinci), Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Ramazan Civelek (64' Mahir Sağlık), Coşkun Yılmaz
Teknik Direktör: Osman Özdemir
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Sezgin Altun, Şeyhmus Baysal, Yakup Özhan
Gol: DK 14: Murat Uluç (Altay)
Sarı Kartlar: DK 17: Hüsamettin Yener (Altay), DK 35: Murat Akın (Sakaryaspor), DK 41: Hayrullah Çelik (Altay), DK 51: İbrahim Öztürk (Altay), DK 58: Serkan Sözmen (Altay), DK 77: Hakkı Can Aksu (Sakaryaspor), DK 90: Doğan Karakuş (Altay)
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