Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk

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