TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Igor Tudor
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk
Maç Detayları - Canlı Anlatım