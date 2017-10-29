Bursaspor 4 - Antalyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 4-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Emmanuel Badu, Pablo Batalla (90' Cristobal Jorquera), Aziz Behich (88' Rüştü Hanlı), Barış Yardımcı, Mikel Agu, Jires Kembo-ekoko (83' Dzon Delarge), Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Sandro, Charles Fernando, Harun Alpsoy, Samuel Eto'o (82' Mostapha El Kabir), Jeremy Menez (46' Deniz Kadah), Maicon Marques (76' William Vainqueur)
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Hakem: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çınar
Goller: DK 37: Mikel Agu (Bursaspor), DK 46: Aziz Behich (Bursaspor), DK 70: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor), DK 90: Pablo Batalla (Bursaspor)
Kırmızı Kart: DK 45: Sandro (Antalyaspor)
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