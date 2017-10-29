İRFAN BUZ: TALİHSİZ BİR GOL YEDİK

Osmanlıspor Teknik Direktöre İrfan Buz, bugünkü müsabakanın golü atan kazanacak görüntüsü olduğunu belirterek, şunları söyledi:



''Çok inandığımız bir müsabakaya çıktık. Maça genel anlamda baktığımızda, kısır geçen bir müsabakaydı. 60'ıncı dakikaya kadar Konyaspor bastırıyordu, ama net bir pozisyonu yoktu. Biz maça kendi tarafımızdan bakacak olursak, takımsal savunmasını iyi yapıyoruz, orta sahada iyi tutuyoruz ama geçiş oyunlarımızı iyi yapmadık. Çıkışlarda final paslarımız daha iyi olması lazım ama bu dengeyi sağlayamadık. Talihsiz bir gol yedik. Bugünkü müsabakada golü atanın kazanacağı görüntüsü vardı. Sonra biz yüklenmeye başladık fakat final paslarında daha iyi olmalıydık. Bunu yapabilseydik maçı berabere bitirip 1 puan alabilecektik. Ama olmadı. Konyaspor'u tebrik ediyorum.''