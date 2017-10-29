Karabükspor'dan olağanüstü kongre kararı
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KARABÜKSPOR'DAN OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Karabükspor'dan olağanüstü kongre kararı

Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.

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Kulüp basın sözcüsü Koray Erikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını söyledi.

Genel kurulun 13 Kasım Pazartesi günü yapılacağını belirten Erikçi, "Kulübümüz yönetim kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası toplanarak olağanüstü kongre kararı almıştır. Yönetim kurulumuz, Kardemir Karabükspor Kulübünün zarar görmemesi ve yönetimsel bir boşluğun oluşmaması için istifa etmek yerine bu kararı almayı daha uygun bulmuştur." diye konuştu. 

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilmiş, taraftarlar yönetim kurulunu istifaya davet eden tezahüratlar yapmıştı. 

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