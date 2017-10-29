HALKBANK ZORLANMADI!

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0 - Halkbank: 3
Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Kamber
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Turgay Doğan, Mehmet Emin Yıldıran, Mete Güngör, Hürol Temel, Şeref Göktuğ, Ceyhun Ahlat (Çağatay Durmaz, Göktuğ Polat, Kaan Atmaca, Doğuş Bayram)
Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Çam, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Faik Samet Güneş, Hernandez (Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Ersin Durgut, Berkun Eber Üstündağ)
Setler: 16-25, 16-25, 14-25
Süre: 63 dakika (20, 21, 22)