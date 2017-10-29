Halkbank zorlanmadı!
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HALKBANK ZORLANMADI!

Halkbank zorlanmadı!

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi.

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TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0 - Halkbank: 3

Salon: Torul Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Kamber

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Turgay Doğan, Mehmet Emin Yıldıran, Mete Güngör, Hürol Temel, Şeref Göktuğ, Ceyhun Ahlat (Çağatay Durmaz, Göktuğ Polat, Kaan Atmaca, Doğuş Bayram)

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Abdullah Çam, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Faik Samet Güneş, Hernandez (Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Ersin Durgut, Berkun Eber Üstündağ)

Setler: 16-25, 16-25, 14-25

Süre: 63 dakika (20, 21, 22)

 

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