Derbide Kartal pençesini gösterdi
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DERBİDE KARTAL PENÇESİNİ GÖSTERDİ

Derbide Kartal pençesini gösterdi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 62-61 yendi.

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Beşiktaş bu sonuç ile ligde ilk galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise ilk yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası Beşiktaş'ın 9-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Mosby ve Wheeler ile sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Sera Özelçi ile hücumda etkili olan Beşiktaş, 14. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Siyah-beyazlılar, Mosby ve Perovanovic ile pota altından isabetler bularak, soyunma odasına 33-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Quigley ile üst üste sayılar bulan Galatasaray, 27. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 42-41. Mosby ile boyalı alandan, Sevgi Uzun'la da üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Beşiktaş, final periyoduna 48-44 üstün girdi.

Mosby ile boyalı alanda etkili olan ev sahibi, 35. dakikada da 4 sayılık farkı (54-50) korudu. Galatasaray, Quigley'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 38. dakikada ilk kez öne geçti: 54-57. Beşiktaş, Wheeler'ın maçın bitimine 11 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla 62-61 üstünlük kurdu. Galatasaray son topta Quigley'in şutunda isabet bulamayınca, Beşiktaş sahadan 62-61 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Murat Ciner, Erhan Gürsel, Seda Esen

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 14, Perovanovic 16, Mosby 16, Sera Özelçi 5, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı, Burcu Çiğil
Galatasaray: Işıl Alben 5, İrem Naz Topuz, Özge Kavurmacıoğlu 5, Dubljevic 4, Petronyte 11, Merve Uygül 2, Meltem Yıldızhan 3, Epoupa 4, Gizem Başaran 4, Quigley 23

1. Periyot: 19-13
Devre: 33-28
3. Periyot: 48-44

 

 

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