Mersin İdmanyurdu - Bodrum Bel. maç kadroları belli oldu...
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MERSİN İDMANYURDU - BODRUM BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Bodrum Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Bodrum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Mersin İdmanyurdu - Bodrum Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Bodrum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tolga Sancak yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez

Teknik Direktör: Dursun Karamustafa

Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Salim İyik, Mehmet Albayrak, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Emrah Öztürk, Medeni Bingöl, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: Ümit Erol Tok

Hakem: Tolga Sancak, Yakup Bulut, Kerem Yükünç, Nuri Karahançer

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