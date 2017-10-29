MERSİN İDMANYURDU - BODRUM BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Bodrum Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Bodrum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tolga Sancak yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
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Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Salim İyik, Mehmet Albayrak, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Emrah Öztürk, Medeni Bingöl, Celal Dumanlı
Teknik Direktör: Ümit Erol Tok
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Hakem: Tolga Sancak, Yakup Bulut, Kerem Yükünç, Nuri Karahançer
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