KARACABEY BİRLİK - TEKİRDAĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Birlik - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Karacabey Birlik - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Mehmet Mert Pala, Ali Serin, İlyas Akan, Ahmet Özdemir
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
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Tekirdağspor: Taha Bartu Bulut, İbrahim Can Köse, Oğuzhan Baykal, Aykut Çakay, Ünal Avcı, Yunus İlgen, Emre Kars, Onur Muhammet Parlar, Yasin Öztop, Emre Alan, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Fatih Deveci, Mertcan Atıcı
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