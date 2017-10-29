Karacabey Birlik - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARACABEY BİRLİK - TEKİRDAĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Birlik - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Karacabey Birlik ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karacabey Birlik - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Karacabey Birlik - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Mehmet Mert Pala, Ali Serin, İlyas Akan, Ahmet Özdemir

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Tekirdağspor: Taha Bartu Bulut, İbrahim Can Köse, Oğuzhan Baykal, Aykut Çakay, Ünal Avcı, Yunus İlgen, Emre Kars, Onur Muhammet Parlar, Yasin Öztop, Emre Alan, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Fatih Deveci, Mertcan Atıcı

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