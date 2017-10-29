K.MARAŞSPOR - KARŞIYAKA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K.Maraşspor - Karşıyaka maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında K.Maraşspor ile Karşıyaka arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da 12 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Yusuf Emre Kasal, Timur Bayram Özgöz, Aytürk Halil Hocaoğlu, Özkan Karabulut, Devrim Taşkaya, Okan Salmaz, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin
Teknik Direktör: Ejder Orak
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Özgür Güler
Teknik Direktör: Halim Okta
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Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Ogün Kamacı, Mehmet Türkmen
Maç Detayları - Canlı Anlatım