İşte Altay - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - SAKARYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Altay ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Murat Oğuz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Sakaryaspor: Zafer Aydoğdu, Fatih Özçelik, Ferhat Yazgan, Murat Akın, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Coşkun Yılmaz, Tufan Kelleci, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Sezgin Altun, Şeyhmus Baysal, Yakup Özhan

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