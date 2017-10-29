İŞTE ALTAY - SAKARYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Murat Oğuz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Sakaryaspor: Zafer Aydoğdu, Fatih Özçelik, Ferhat Yazgan, Murat Akın, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Coşkun Yılmaz, Tufan Kelleci, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Sezgin Altun, Şeyhmus Baysal, Yakup Özhan
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