İŞTE AFJET AFYONSPOR - SARIYER MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Sarıyer maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gürel Uzuner yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Yaser Yıldız, Erkut Tekinsoy, Ali Zorlu, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Alim Harlak, Kıvanç Karakaş, Fatih Kara, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gürel Uzuner, Uğur Önay, Ömer Lütfü Aydın, Levent Aktan
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