ADANA DEMİRSPOR 1 - GİRESUNSPOR 2

Adana Demirspor 1 - Giresunspor 2
TFF 1.Lig 10. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yaovi Douhadji, Lalawele Atakora, Yannick Loemba (60' Savaş Yılmaz), Issoumaila Lingane (82' Tolgahan Çiçek), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek, Theodore Mendy
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı (80' Berkan Yıldırım), Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Dmytro Korkishko (90' Mert Örnek), Dodo, Jones Carioca (58' Recep Aydın), Sinan Özkan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Kadir Sağlam
Goller: DK 19: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 32: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 90: (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 5: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 34: Erhan Kartal (Adana Demirspor), DK 66: Hüsamettin Tut (Giresunspor), DK 71: Aykut Demir (Giresunspor), DK 75: Recep Aydın (Giresunspor), DK 86: İsmail Şahmalı (Adana Demirspor)