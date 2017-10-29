Adana Demirspor 1 - Giresunspor 2
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ADANA DEMİRSPOR 1 - GİRESUNSPOR 2

Adana Demirspor 1 - Giresunspor 2

TFF 1.Lig 10. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

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Adana Demirspor 1 - Giresunspor 2

TFF 1.Lig 10. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yaovi Douhadji, Lalawele Atakora, Yannick Loemba (60' Savaş Yılmaz), Issoumaila Lingane (82' Tolgahan Çiçek), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek, Theodore Mendy

Teknik Direktör: Giray Bulak

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı (80' Berkan Yıldırım), Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Dmytro Korkishko (90' Mert Örnek), Dodo, Jones Carioca (58' Recep Aydın), Sinan Özkan

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş, Kadir Sağlam

Goller: DK 19: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 32: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 90: (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 5: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 34: Erhan Kartal (Adana Demirspor), DK 66: Hüsamettin Tut (Giresunspor), DK 71: Aykut Demir (Giresunspor), DK 75: Recep Aydın (Giresunspor), DK 86: İsmail Şahmalı (Adana Demirspor)

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