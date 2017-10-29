MANİSASPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 2

Manisaspor 0 - Ümraniyespor 2
TFF 1.Lig 10. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.
Manisaspor: Emrullah Şalk, Mustafa Sevgi, Hikmet Balioğlu, Daniel Dimov, Abdülkadir Korkut, Berkay Samancı (78' Ümit Yasin Arslan), Slavko Perovic, Metin Yüksel (68' Fahri Akyol), İsmail Haktan Odabaşı (59' Bilal Sebaihi), Iyayi Atiemwen, Axel Meye
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton (88' Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (82' Samet Asatekin), Jean-armel Drole (78' Serdar Özbayraktar)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Gökhan Barcın, Burak Şeker
Goller: DK 8: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 49: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 65: Berkay Samancı (Manisaspor), DK 74: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 76: Timur Temeltaş (Ümraniyespor)