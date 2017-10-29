Manisaspor 0 - Ümraniyespor 2
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MANİSASPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 2

Manisaspor 0 - Ümraniyespor 2

TFF 1.Lig 10. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.

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Manisaspor 0 - Ümraniyespor 2

TFF 1.Lig 10. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.

Manisaspor: Emrullah Şalk, Mustafa Sevgi, Hikmet Balioğlu, Daniel Dimov, Abdülkadir Korkut, Berkay Samancı (78' Ümit Yasin Arslan), Slavko Perovic, Metin Yüksel (68' Fahri Akyol), İsmail Haktan Odabaşı (59' Bilal Sebaihi), Iyayi Atiemwen, Axel Meye

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton (88' Bulut Kaya), İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (82' Samet Asatekin), Jean-armel Drole (78' Serdar Özbayraktar)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Gökhan Barcın, Burak Şeker

Goller: DK 8: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 49: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 65: Berkay Samancı (Manisaspor), DK 74: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 76: Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

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