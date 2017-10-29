ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Talha Yazgan, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Okan Şahingöz, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Bandırmaspor: Oğulcan Şahin, Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Üstün Bilgi, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Bahri Can Avcı, Emre Aygün, Adem Koçak, Ali Türkan
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Hakem: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Cemil Tunç, Sinan Özcan
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