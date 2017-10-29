Şanlıurfaspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfaspor - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Talha Yazgan, Nuri Terliksiz, Feridun Kıroğlu, Okan Şahingöz, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Bandırmaspor: Oğulcan Şahin, Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Üstün Bilgi, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Berkay Can Değirmencioğlu, Bahri Can Avcı, Emre Aygün, Adem Koçak, Ali Türkan

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Cemil Tunç, Sinan Özcan

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