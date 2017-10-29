Muğlaspor 2 - Anagold 24Erzincanspor 2
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MUĞLASPOR 2 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2

Muğlaspor 2 - Anagold 24Erzincanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Muğlaspor ile Anagold 24Erzincanspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Muğlaspor 2 - Anagold 24Erzincanspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Muğlaspor ile Anagold 24Erzincanspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç (76' Berkay Yüksel), Polat Ertek, Haluk Ulaşoğlu, Erhan Gözetlik, Ender Acar, Veysel Kılıç (65' Berkay Günay), Emre Gemici, Ramazan Özkabak (65' Fatih Bolat)

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Müslüm Aydoğan, Cebrail Serçek, Gökhan Payal, Serkan Yola, Erman Kılıç, Gökhan Çakır, Erdi Kasapoğlu (86' Hakan Duran), Cemal Doğu, Sefa Küpeli (71' Emre Balkı), Atilla Aybars Garhan

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Hakem: Serhad Ürkmez, Önder Çalış, Murat Güçlü, Abdülkadir Düzgün

Goller: DK 25: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 72: Erman Kılıç (Anagold 24Erzincanspor), DK 77: Berkay Günay (Muğlaspor), DK 81: Alican Özaltun (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: DK 47: Gökhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), DK 47: Erhan Gözetlik (Muğlaspor), DK 87: Gökhan Payal (Anagold 24Erzincanspor), DK 88: Alican Özaltun (Muğlaspor)

Kırmızı Kart: DK 81: Nizamettin Emirhan Kılıç (Muğlaspor)

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