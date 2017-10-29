Darıca G.Birliği 1 - Turgutluspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DARICA G.BİRLİĞİ 1 - TURGUTLUSPOR 0

Darıca G.Birliği 1 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Darıca G.Birliği ile Turgutluspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.

242 Okunma

Darıca G.Birliği 1 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Darıca G.Birliği ile Turgutluspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (90' Kerem Kaya), Aziz Kızılgün (84' Cem Tosun), Bünyamin Karataş, Özer Kutlu (70' Alperen Doğan)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Emre Avcı, Mehmet Berber, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Kadir Torbacı (63' Fatih Somuncu), Yaşar Yılmaz (64' Abdullah Berkay Velivar), Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan (82' Efşan Geçgin)

Teknik Direktör: Özgün Kaya

Hakem: Hamit Basık, Asker Açıkgöz, Ahmet Deveci, Derviş Verimlibağ

Gol: DK 54: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 37: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 66: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 85: Cem Tosun (Darıca G.Birliği), DK 86: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 90: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği)

﻿

Darıca G.Birliği - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kupada kura heyecanı
Futbolda haftanın programı
"Futbola harcadığım parayla 3 tane daha fabrika kurardım!"
29 Ekim'de spor bayramı yaşanacak
Spor Güvenliği Çalıştayı İstanbul'da başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿