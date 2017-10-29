DARICA G.BİRLİĞİ 1 - TURGUTLUSPOR 0

Darıca G.Birliği 1 - Turgutluspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 10. haftasında Darıca G.Birliği ile Turgutluspor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 1-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Halil Çelik (90' Kerem Kaya), Aziz Kızılgün (84' Cem Tosun), Bünyamin Karataş, Özer Kutlu (70' Alperen Doğan)
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Emre Avcı, Mehmet Berber, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Kadir Torbacı (63' Fatih Somuncu), Yaşar Yılmaz (64' Abdullah Berkay Velivar), Oğuz Yıldırım, Aziz Ceylan (82' Efşan Geçgin)
Teknik Direktör: Özgün Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hamit Basık, Asker Açıkgöz, Ahmet Deveci, Derviş Verimlibağ
Gol: DK 54: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği)
Sarı Kartlar: DK 37: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 66: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 85: Cem Tosun (Darıca G.Birliği), DK 86: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 90: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği)
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