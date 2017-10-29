BERGAMA BEL. 2 - 12 BİNGÖLSPOR 0

Bergama Bel. 2 - 12 Bingölspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Bergama Bel. ile 12 Bingölspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bergama Bel. 2-0 kazandı.
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Emre İşçiler, Samet Albayrak (76' Mehmet Mert Özkaptan), Hüseyin Teker, Ozan Murat Başyılmaz, Berk Baran, Hakan Çakır (86' İsmail Palta), Hacı Ömer Doğru (59' Ulaş Sarı)
Teknik Direktör: Atılay Canel
Haberleri İstatistikleri
12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz, Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Kamil Yüksel, Sercan Sevinç, Barış Şaffak (46' Sefer Sever), Ogün Aytaç Yavuz, Muhammed Burak Çelik (85' Emre Kart), Fatih Uyar, Mehmet Ali Can (46' İsmail Baydil)
Teknik Direktör: Ali Beykoz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ayhan Arısoy, Abdullah Melih Karaduman, Samet Yaşar Koç
Goller: DK 78: Ulaş Sarı (Bergama Bel.), DK 85: Mehmet Mert Özkaptan (Bergama Bel.)
Sarı Kartlar: DK 25: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 72: Hüseyin Teker (Bergama Bel.), DK 73: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 73: Sefer Sever (12 Bingölspor), DK 86: Mehmet Mert Özkaptan (Bergama Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu