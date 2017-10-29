YENİ ALTINDAĞ, BAYRAMPAŞA'DA "ALTIN" BULDU!

Bayrampaşa 0 - Y.Altındağ Bel. 1
TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Bayrampaşa ile Y.Altındağ Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 1-0 kazandı.
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Ünal Danışıkkaya, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (63' Sercan Uslu), Güray Fırat, Bülent Kocabey, Polat Güren, Mertcan Demirer (81' Ergün Çakır), Said Can Açıkalın (65' Ahmet Güney), Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş
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Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (73' Hüseyin Korkmaz), Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (86' Barış Bozal), Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe (90' Fatih Özaydın), Salih Yurt
Teknik Direktör: Mehmet Akbulut
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Hakem: Erdem Mertoğlu, Zafer Gayretli, Servet Bozkurt, Muharrem Mert Kabak
Gol: DK 89: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.)
Sarı Kartlar: DK 9: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 50: Mertcan Demirer (Bayrampaşa), DK 54: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 58: Recep Yaşar (Y.Altındağ Bel.), DK 82: Oktay Kancı (Y.Altındağ Bel.), DK 89: Emrah Sürücü (Y.Altındağ Bel.)
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