Yeni Altındağ, Bayrampaşa'da "altın" buldu!
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YENİ ALTINDAĞ, BAYRAMPAŞA'DA "ALTIN" BULDU!

Yeni Altındağ, Bayrampaşa'da "altın" buldu!

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Bayrampaşa ile Y.Altındağ Bel., Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 1-0 kazandı.

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Bayrampaşa 0 - Y.Altındağ Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Bayrampaşa ile Y.Altındağ Bel. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Altındağ Bel. 1-0 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Ünal Danışıkkaya, İlker Cihan, Hüseyin Akoğlu (63' Sercan Uslu), Güray Fırat, Bülent Kocabey, Polat Güren, Mertcan Demirer (81' Ergün Çakır), Said Can Açıkalın (65' Ahmet Güney), Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu

Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (73' Hüseyin Korkmaz), Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (86' Barış Bozal), Emrah Sürücü, İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe (90' Fatih Özaydın), Salih Yurt

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Hakem: Erdem Mertoğlu, Zafer Gayretli, Servet Bozkurt, Muharrem Mert Kabak

Gol: DK 89: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 9: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 50: Mertcan Demirer (Bayrampaşa), DK 54: Bülent Kocabey (Bayrampaşa), DK 58: Recep Yaşar (Y.Altındağ Bel.), DK 82: Oktay Kancı (Y.Altındağ Bel.), DK 89: Emrah Sürücü (Y.Altındağ Bel.)
 

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