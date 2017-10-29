Kemerspor 2003 0 - Düzcespor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Kemerspor 2003 ile Düzcespor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 2-0 kazandı.
Kemerspor 2003: İsmail Çetin, İbrahim Dağaşan (62' Atakan Cangöz), Abdurrahman Ayhanoğlu, Birkan Öksüz, Abdulsamet Burak, Ahmet Mümin Papaker (61' Barış Sağır), Sevcan Bıyıklı (78' Muhammed Türkmen), Doğukan Sinik, Akın Akman, Yunus Gündoğdu, Lokman Erdoğan
Teknik Direktör: Şenol Fidan
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Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş, Çağrı Tekin (64' Hüseyin İriç), Serhat Baştan (65' Kemal Ünal), Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik, Furkan Safi (85' Emin Altunay)
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Balkan, Selman Timur, Harun Reşit Güngör, Yusuf Adnan Kendirciler
Goller: DK 45: Akın Akman (Düzcespor), DK 57: Çağrı Tekin (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 36: Enver Ayyıldız (Düzcespor), DK 45: Abdulsamet Burak (Kemerspor 2003), DK 45: Serhat Baştan (Düzcespor), DK 45: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 75: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 90: Çağrı Can Tanrıbilir (Düzcespor), DK 90: Emin Altunay (Düzcespor), DK 90: Hüseyin İriç (Düzcespor)
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