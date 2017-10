SADETTİN SARAN: "ALİ KOÇ’U DESTEKLEYECEĞİM"

Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşiye katılmak üzere Erzurum’a gelen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile birlikte Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.



Gazeteci yazar Esat Bindesen ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’in gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Saran, TFF başkanlığına aday olduğu yönündeki iddiaların bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu konuda konuşmanın henüz erken olacağını söyledi. Fenerbahçe kongresinde Ali Koç’u destekleyeceğini tekrarlayan Saran, samimi açıklamalarda bulundu.



“Çıktım Kırıkkale’nin bir köyünden bir yerlere geldim”



Başarılı iş adamı Saran, hayata atılırken azda olsa birkaç kişinin kendisini destek olmaya çalıştığını ifade ederek, “Onlar olmasaydı, bana bir şans verilmeseydi, bugünlere gelmezdim. Hayallerimin peşinde koşmam için destekleyenler oldu, desteklemeyenler de oldu. Tabi ama sonuçta öyle ya da böyle hayallerimize bir çoğuna ulaştık. Bize bundan sonra yapacak olan yapmamız gereken birilerine bizimde faydası olsun. Seviyorum gençlerimizi çok sağ olsunlar. Rol model olarak görüyorlar. Sosyal medyadan oradan da buradan da hep takip ediyorlar. Ve Türkiye'de de üniversitelere en çok çağrılan kişilerden biri benim ve ben de kırmamaya çalışıyorum. Bugün de Atatürk Üniversitesi'ne davet ettiler, biz de geldik. İnşallah sonuçta onlara verdiğim özetle esas anlatılan ana mesaj; ben bir yerlere geldim sizlerde yapabilirsiniz. Çıktım Kırıkkale’nin bir köyünden bir yerlere geldim, sizler de gelebilirsiniz. İnşallah faydamız oluyordur” dedi.

“Spor benim için her açıdan çok önemli”



“Spor hayatımın bir parçası, olmazsa olmazım” diyen Saran, “Biz 4 erkek büyüdük tabi 4 erkek büyüyünce ister istemez evde kavga dövüş. Annem de bizi işte bu enerjimizi sporla yönlendirmiş. İyi de olmuş güzel olmuş, biraz yetenek olunca da spordan devam ettik. Spor bursu aldım üniversitede. Amerika’da öyle okuyabildim daha sonra şu anda yaptığım işlerinde, bizim şirketlerin ana holdingi spor. Her açıdan benim için çok önemli” sözlerini sarf etti.



“Ali Koç’u destekleyeceğim, yönetimde yer almayı düşünmüyorum”



Saran, TFF başkanlığına adaylığı konusunda sorulan bir soruya ise “O tamamen benim gıyabımda olan bir şey. Onla ilgili herhangi bir düşüncem yok. Fenerbahçe’de de söyledim; Ali Koç’u destekleyeceğimi söyledim. Yönetimde de yer almayı düşünmüyorum. Dışarıdan maçlara giderek destekleyeceğiz. Elimizden imkanlar geldiği sürece desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Olimpiyatlar ülke tanıtımı için çok önemli”



Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmasını da değerlendiren Saran, “Çok çok önemli bir proje. Yani olimpiyat zaten sporu en kalkındıran, en büyük faydası olan organizasyon. Kaldı ki ülkenin tanıtımına da en büyük faydası olan organizasyondan bir tanesi. Sayın vekiliniz bu konuda çok çalışıyor. Zaten çok çalışkan. Biz de tabi elimizden geldiği kadar her türlü desteği vereceğiz. Yani hem radyolarımıza hem kendi spor kanalımıza hem de bilgi birikimimizle elimizden geleni yapacağız. Türkiye için çok büyük organizasyon. Bir lobi çalışmamız var onun çalışmasında da biz tabi dünya sporunda etkili olduğumuz için hemen hemen her ülkede bütün federasyonlarla, 40 federasyonun direkt yayın hakları bizde. Dolayısıyla olimpiyat komitesinin uluslararası olimpiyat komitesinde de teşviki mesaimiz var. Bu açıdan da destek istenirse elimizden geleni yaparız” ifadelerini kullandı.



“75 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık”



Bütün dikkatlerini spor kanalına verdiklerini ifade eden Saran, “Biz dikkatimizi tamamıyla spor kanalımıza verdik. 75 milyon Euroluk bir yatırım yaptık. Bugün mesela 100 saat canlı yayın yapıyor, haftada. Çok yoğun çalışıyor arkadaşlar. Tabi bu spor içeriğinin sağlanması hem çok hassas hem dinamik hem de pahalı bir yatırım. Dolayısıyla bizim tüm konsantremiz orada. Belki de bir kanal daha açacağız yakında. Sosyal medya üzerinden kanalımızı bu meşhur Netflix’in sporunu kuruyoruz. Şimdilik bütün konsantrasyon orada” dedi.



“Türkiye’de alt yapı ile ilgili sıkıntı var”



Saran, Türkiye’de futbolda yabancı sayısıyla ilgili sorulan bir soruya ise, “Tabi onun bir sayısı olması gerekiyor. Takıma çok büyük faydası oluyor. Yani birileri bir şeyi sizden daha iyi yapıyorsa onu taklit etmek ayıp değildir. Faydalanmak gerekir. Hangi gerçeği var mesela. Özelikle Almanya’dan gelenler bence katkı sağlıyor Türk futboluna. Hem rekabet ortamı hem de kalite açısından. Ama bir sınırlama olması lazım. Ama yabancıların gelmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Fakat Türkiye’de temel sorun, tesis değil. Temel sorun alt yapı. Mesela bugün Almanya’da sadece teniste lisanslı sporcu sayısı 450 bin. Bugün Türkiye’de bu kadar tenis yapan insan neredeyse yok. Yani nüfusa bakıldığı zaman sporda alınan madalyalarda büyük bir başarısızlık var” diye konuştu.



Bedensel engelli sporcular



Senelerdir mümkün olduğu kadar engelli sporculara destek olmaya çalıştığını anlatan Saran, “Ateş düştüğü yeri yakar hesabı değil. Bizim ailemizde öyle bir şey yok. Ama hepimiz her an engelli olabiliriz düşüncesiyle. Bir basketbol takımım vardı. Amatörden aldık. Üçüncü lige, ikinci lige, birinci lige, süper lige çıkardık. Spor onlar için araç oluyor. Hiç devletten katkı sağlamadan senelerce o takımı devam ettirdik. Daha sonra engelliler federasyonuna da sponsor olduk. Çok anneler bana gelip gitti. Siz olmasaydınız oğlun intihar edecek diye. Çünkü onlar hayata küsüyorlar. Spor da bir araç oluyor” şeklinde konuştu.



“Erzurumspor başarısız"



Saran BB Erzurumspor konusunda ise, “Erzurumspor’u başarısız buluyorum. Bu kadar büyük bir ilin böyle olmaması lazım. Spor ekonomiyle ilişkilidir ancak böyle büyük bir ilin de o ekonomiyi oluşturması lazım” dedi.



Sporda sponsorluklar



Saran spor kulüpleri ve sporculara verilen sponsorluk desteği konusunda ise, “Eskiye nazaran iyi. Vergiden düşülüyor. Eskiden yoktu. Yurt dışındaki gibi kolaylıklar sağlansa biraz daha sponsorluk artar. O da spora yansır. Başarıda gelir arkasından. Bu iş, yetenekli sporcu bulmak ve onu geliştirmekle alakalı. Bu iş yetenekle sınırlı değil, beslenmesi var antrenmanı var” açıklamasında bulundu.



Gençlere tavsiye



Saran programın son bölümünde ise gençlere şu önerilerde bulundu:



“Hayallerime ulaşmak için yola çıktım ve ulaştım. İsteyince oluyor. Sizler de ulaşabilirsiniz demek için üniversitelere gidiyorum. Pes etmemeyi ve iyi insan olmayı öğütlüyorum."



Programa konuk olarak katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise, “Ben önce tekrar teşekkür ediyorum. Benim Sadettin beyle olan ilişkim kendi konularımla ilişkili. Ben mesela trafik ulaşımla yıllardır uğraşırken belediyede Tayyip Bey'in belediye başkanlığı zamanında daire başkanlığı olarak Kadir Bey'in belediyesinde danışman olan bir radyo trafik kurmak için çok uğraştık, bürokrasiyi aşamadık yasal engeller çıktı. 2010 yılında baktık ki Sadettin Bey böyle bir kanal kurmuş, radyo trafik diye çok büyük bir katkı sağlıyor. Yani sonra bütün Türkiye’de geliştirdi. O şekilde tanıdım, o şekilde taktir ettim, benim o konudaki ısrarım ortadan kalktı. Önemli olan o hizmetin verilmesiydi çokta faydalı oldu. Başarılı oldu. Konular zamanımız az onlara girmek istemem ama o şekilde tanışınca zaman zaman Fenerbahçe maçlarında bir araya geldik. Çağrı merkezleri ile ilgilenirken Sadettin Bey bize çok destek verdi. Atatürk Üniversitesi'ne yatırım yaptı o noktada uluslararası yapılabilir mi diye. O manada büyük katkısı olmuştu. Bu vesileyle teşekkür ederim” diye konuştu.



“Ne gerekiyorsa yaparız”



Milletvekili Ilıcalı, 2026 olimpiyatlarına ev sahipliği konusunda çaba harcadıklarını belirterek, “Pakistanlı Bakan ve 14 kişilik bir dostluk grubu TBMM’yi ziyaret etti. Bizim komisyonla da bir görüşme yaptılar. Orada direkt, aday olduğumuzu söyledim destekler misiniz? diye sordum 10 dakika cevap verdi. 'Tam destek, ne gerekirse yaparız' denildi. 2019’da net aday belli olacak. 2018’de süreç başlayacak” diye konuştu.