HOFFENHEİM ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Rhein-Neckar Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Kerim Demirbay'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiren Borussia Mönchengladbach, 61. dakikada Thorgan Hazard, 79. dakikada Matthias Ginter ve 82. dakikada Jannik Vestergaard'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde son dört haftada kazanamayan ve sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hoffenheim, 16 puanla 7. sıraya geriledi. Borussia Mönchengladbach, 17 puanla 6. sıraya çıktı.