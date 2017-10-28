Hoffenheim zirveden uzaklaşıyor
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HOFFENHEİM ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Hoffenheim zirveden uzaklaşıyor

Bundesliga 10. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Rhein-Neckar Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Kerim Demirbay'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Geçen hafta Wolfsburg filelerini de havalandıran Kerim, bu sezon ikinci golüne imza attı.

İkinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiren Borussia Mönchengladbach, 61. dakikada Thorgan Hazard, 79. dakikada Matthias Ginter ve 82. dakikada Jannik Vestergaard'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde son dört haftada kazanamayan ve sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hoffenheim, 16 puanla 7. sıraya geriledi. Borussia Mönchengladbach, 17 puanla 6. sıraya çıktı.

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