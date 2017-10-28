Leipzig'i deviren Bayern Münih zirveye çıktı
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LEİPZİG'İ DEVİREN BAYERN MÜNİH ZİRVEYE ÇIKTI

Leipzig'i deviren Bayern Münih zirveye çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 10. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 10. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'i ağırladı.

Bavyera ekibi, 19. dakikada James Rodriguez ve 38. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Willi Orban'ın 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk ekip maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti.

Teknik direktör Jupp Heynckes yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçını da kazanan Bayern Münih, 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Leipzig ise 19 puanla 3. sırada kaldı.

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