ANADOLU EFES'TEN EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

Başantrenör Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk 4 maçında zorlu rakiplerle karşılaştı. Geçen sezonun Dörtlü Final'e kalan ekipleri Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş ve CSKA Moskova'ya kaybeden Anadolu Efes, İspanya deplasmanında da Valencia'ya yenilmekten kurtulamadı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupasında grup aşamasında 25. kez mücadele eden Anadolu Efes, ilk kez 4 maçını da kaybederek sezona başladı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig ve Avrupa Ligi adı altında düzenlenen "Kupa 1"de mücadele eden lacivert-beyazlılar, bu sezon Baskonia Vitoria Gasteiz'le galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu.

- Geçen sezon 3'te 0'la başlamıştı

Anadolu Efes, geçen sezon da THY Avrupa Ligi'ne benzer bir başlangıç yapmıştı.

Geride kalan sezonda Perasovic yönetiminde ilk 3 maçında galibiyet elde edemeyen lacivert-beyazlılar, buna rağmen normal sezonu 6. sırada bitirerek, adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.

- Üst üste 6 maç kaybetti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı da kazanamadı.

Geçen sezon çeyrek final serisinde son iki maçta Yunan temsilcisi Olympiakos'a kaybeden lacivert-beyazlılar, bu sezon da 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Anadolu Efes'in böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıkmış oldu.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki son galibiyetini 26 Nisan 2017'de Olympiakos karşısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda almıştı.