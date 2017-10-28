MOSTUROĞLU'NDAN CANER ERKİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 6 maçlık cezanın yüksek olduğunu söyledi.
Mosturoğlu, divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette, "Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza fazla, 4 maç olmalıydı ama TFF Tahkim Kurulunda cezanın indirileceğini düşünmüyorum. Babel'in 2 maçlık cezasının indirilmesi de hatalı bir karar. Doğrudan kırmızı kartın cezası 2 maçtır." ifadelerini kullandı.