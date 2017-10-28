"BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA GÖRDÜM"

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor Baltok'a deplasmanda 4-1 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, oynadıkları futbol ile mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Adanasporlu taraftarların ve Balıkesirspor Baltok tribünlerinin Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ü istifaya çağırdığının ifade edilmesi üzerine ise Kılıç, "Türkiye'de en tecrübeli teknik adamlardan biri olarak söylüyorum; böyle bir şey ilk defa gördüm" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıç, oynadıkları futbol ile mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

Kılıç, takım olarak maçta yaptıkları hatalara değinerek şunları kaydetti:

"Hücum yönü güçlü oyunculardan kurulu bir ekibe karşı takım savunmasını iyi yapamazsanız bu sonuçlar olabilir. Rakibin motivasyonuyla birlikte skor açıldı. Bir kere, mağlubiyeti oyun olarak hak ettik. Söylenecek pek bir şey yok. Geçmiş oyunlarımıza dönüp 2-3 maç kazanmamız lazım."

Kulüp başkanına yapılan protesto

Adanasporlu taraftarların ve Balıkesirspor Baltok tribünlerinin Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'ü istifaya çağırdığının ifade edilmesi üzerine Kılıç, "İki takımın taraftarı birleşiyor, kulübün başkanını istifaya davet ediyor. İki tarafa da yakışmadı. Türkiye'de en tecrübeli teknik adamlardan biri olarak söylüyorum; böyle bir şey ilk defa gördüm. Üstüne konuşulması gereken bir şey." şeklinde görüş belirtti.