NE ALTINORDU NE ESKİŞEHİRSPOR

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldı.
Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta her iki tarafta yakaladıkları pozisyonlardan gol üretemedi.
Bu sonuçla Altınordu puanını 15'e düşme hattındaki Eskişehirspor ise 8'e çıkardı.
Altınordu: 0 - Eskişehirspor: 0
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bilal Gölen
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Murat Uçar (Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt), Deniz Vural, Serkan Göksu (Dk. 75 Alican Özfesli), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (Dk. 87 Fatih Aktay)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Akaminko, Aykut Akgün, Bilal Aziz Özer, Hasan Ayaroğlu (Dk. 63 Uğur İnceman), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 89 İbrahim Halil Öner), Ofoedu, Bruno
Sarı kartlar: Dk. 17 Deniz Vural, Dk. 20 Uğur Arslan Kuru, Dk. 52 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 41 Aykut Akgün (Eskişehirspor)