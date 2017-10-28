Galatasaray, Trabzon'a gitti
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GALATASARAY, TRABZON'A GİTTİ

Galatasaray, Trabzon'a gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için Trabzon'a gitti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için Trabzon'a gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, çalışmanın ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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