SARICA: "TÜRK OYUNCULARDAN ALDIĞIMIZ KATKI ÖNEMLİYDİ"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Muratbey Uşak'ı 77-70 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, "Sıkıntılı bir dönemden geçerken önemli bir galibiyet oldu. İki sakatımızla beraber Samet Geyik'in de sakatlığı rotasyonu dibe indirdi. Sezon başından beri tam takım olamamak ve rakiplerimizin fazla yabancıyla oynaması sıkıntı oluşturuyor." diye konuştu.

Sarıca, galibiyetle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böyle bir dönemde Türk oyunculardan aldığımız katkı önemliydi. Bu bakımdan galibiyet daha da değerli oluyor. Zaman içinde tempoyu kaybedince sıkıntı yaşıyoruz. Tam takım olunca daha iyi olacağımıza inanıyorum. Önemli olan sahada eksiksiz olmak. Daha tecrübeli oyunculardan fazla verim almak lazım ama yorgunluk olunca o da olmuyor."

Siyah-beyazlı oyuncu Jon Diebler ise zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, ikinci yarıda Muratbey Uşak'ın kritik şutlarda isabet sağladığını ve farkı kapattığını dile getirdi.

Muratbey Uşak cephesi

Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz, yönetimlerinden dolayı maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Hakemlerin karşılaşmaya hazırlıksız geldiğini ileri süren Bulkaz, şöyle konuştu:

"Bütün hafta maçlara hazırlanıyoruz, bir şeyleri temsil ediyoruz. Ligin kalitesini takımlar olarak yükseltiyoruz. Hakemlerin bu kadar hazırlıksız gelmesi, tutarsız ve oyun içinde olmayan düdükler çalması düşündürücü. Düdüklerin doğru olup olmadığını, hakemlerin hazır olup olmadığını görmeleri için federasyonun ve Merkez Hakem Kurulunun bu maçı izlemesini istiyorum. Bu lig Avrupa'nın en iyi ligiyse hakemlerin bizim kadar hazır gelmeleri lazım. Hakemlerin bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Hakemlerin maçın altında kaldığını düşünüyorum."

Muratbey Uşak forması giyen Mutlu Akpınar da "Sahada elimizden geleni yapıyoruz ama bu düdükler mücadelemizi köreltiyor. Hakemlerden şikayetçiyiz. Bu ligin altında düdük çaldılar." değerlendirmesinde bulundu.