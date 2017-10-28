"LİGİN 10. HAFTASI 2 PUAN ORTALAMASI BENCE İYİ"

Süper Lig'in 10. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, son dakikada attıkları golle kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Geçen hafta son dakikada yedik ve berabere kaldık, bu hafta son dakikada attık ve kazandık. Ligin 10. haftası 2 puan ortalaması bence iyi" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Rakiplerinin ilk yarım saatten sonra oyuna girdiğinin altını çizen Avcı, "Yaptığımız pozisyon hatasından yediğimiz bir gol var. Daha kaliteli ortalar yapmamız gerekiyordu, biraz ağır davrandık. 6 faul yaptık, bu çok düşük bir rakam. Beklerimiz geçen haftaki gibi etkiliydi. Geçen hafta son dakikada yedik ve berabere kaldık, bu hafta son dakikada attık ve kazandık. Ligin 10. haftası 2 puan ortalaması bence iyi. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Avcı, ilk yarım saatte oyunun hakimi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen haftaki boşlukları bulamayacağımızı biliyorduk. Akhisar, sırtı kaleye en yakın duran, bir geçiş takımı. Kenardan fazla orta yapan ve şut atan bir rakibimiz vardı. İlk yarım saat için oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro burada kilit oyuncuydu. İki ve üçü bulup oyunu kopartabilirdik ama 30. dakikadan sonra Mahmut ve Emre'nin sağlık durumlarıyla ilgili iyi bildirimler alamadık."