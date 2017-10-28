AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sene eğitim hayatına başlaması planlanan Fenerbahçe Üniversitesine hep birlikte destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, bağışların, ilk etapta inşaatların tamamlanması için istendiğini belirtti.

Bağışların rakamsal bir değerinin bulunmadığını ve herkesin gönlünden kopanı verilecek hesaplara yatırabileceğini bildiren Yıldırım, "Büyük rakamlarla bağış yapan insanların isimlerini dersliklere vermek, kendilerinin katkılarını o okulda okuyan çocuklarımızın anması, bilmesi içindir. Üniversite sıfırdan yapıldığı için ihtiyacı olan her şeyi hep beraber buraya verererek katkı sağlanmalıdır. Fenerbahçe Üniversitesini cumhuriyetçilik ve Atatürkçülük ilkeleriyle yaşatılacak bir üniversite haline getirmek için çabamız olacaktır." diye konuştu.

Maddi ve manevi her türlü desteği beklediklerini divan üyelerine anlatan başkan Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vefa Bey, üniversite ile ilgili kendi isteğiyle görev almıştır. Her gün kulüpte toplantı yapılmaktadır. Sizler de buraya katkı yaparsanız çok memnun oluruz. Önemli bir şey ve ilk defa yapıyoruz. Hiçbirimizin tecrübesi yok. Tecrübeli olan insanlardan faydalanmak ve üniversitenin doğru kurulmasını sağlamak hepimizin görevi. Bugün acılar üst üste geldi. Artık o acıları taşıyamıyoruz. Her gün aramızdan bu kulübe hizmet etmiş değerli dostlarımız ayrılıyor. Hepsini saygıyla anıyorum."

Başkan Yıldırım'ın konuşmasının ardından sarı-lacivertli kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısı sona erdi.

- Mosturoğlu'ndan Caner Erkin açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 6 maçlık cezanın yüksek olduğunu söyledi.

Mosturoğlu, divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbette, "Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza fazla, 4 maç olmalıydı ama TFF Tahkim Kurulunda cezanın indirileceğini düşünmüyorum. Babel'in 2 maçlık cezasının indirilmesi de hatalı bir karar. Doğrudan kırmızı kartın cezası 2 maçtır." ifadelerini kullandı.