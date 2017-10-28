ALANYASPOR 1 - BEŞİKTAŞ 2

Alanyaspor 1 - Beşiktaş 2
Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Taha Yalçıner, Isaac Sackey (80' Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Vagner Love, Efecan Karaca (73' Emre Nefiz), Junior Fernandes
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (65' Tolgay Arslan), Anderson Talisca (79' Alvaro Negredo), Cenk Tosun (90' Necip Uysal)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Serkan Tokat
Goller: DK 8: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 26: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 88: Alvaro Negredo (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 52: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 58: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 78: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 78: Pepe (Beşiktaş)
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