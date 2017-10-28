ALTINORDU 0 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Altınordu 0 - Eskişehirspor 0
TFF 1.Lig 10. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Mehmet Murat Uçar (72' Erdoğan Yeşilyurt), Deniz Vural, Serkan Göksu (75' Alican Özfesli), Kerim Avcı, Barış Alıcı, Mirkan Aydın (87' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (81' Andaç Güleryüz), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (89' İbrahim Halil Öner), Bruno Mezenga, Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Hasan Ayaroğlu (63' Uğur İnceman), Chikeluba Ofoedu
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bilal Gölen, Can Cengiz
Sarı Kartlar: DK 17: Deniz Vural (Altınordu), DK 20: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 41: Aykut Akgün (Eskişehirspor), DK 52: Recep Yemişci (Altınordu)