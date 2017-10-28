Orhangazispor 0 - Erzin Belediyespor 0
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ORHANGAZİSPOR 0 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Orhangazispor 0 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Orhangazispor ile Erzin Belediyespor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Orhangazispor 0 - Erzin Belediyespor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Orhangazispor ile Erzin Belediyespor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Murat İrişli, Kadir Gezer, Oğuz Küçük (76' Mustafa Yüksektepe), Mustafa Cevret (60' Yunus Emre Mest), İbrahim Demirer, Recep Onur Çelik (81' Yunus Öz), Ercan Karaca, Koray Kurt

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Erzin Belediyespor: Mustafa Hoşoğlu, Emre Gürbüz, Tuncer Baysal, Yücel Candemir, Melih Şencan, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım (78' Sefa Ayberk Yürür), Yasin Abdioğlu

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Erdem Temel, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan, Yunus Emre Çakar

Sarı Kartlar: DK 15: Hasan Kul (Orhangazispor), DK 34: Şahin Tüter (Erzin Belediyespor), DK 43: Murat İrişli (Orhangazispor), DK 69: Kadir Gezer (Orhangazispor), DK 76: Tuncer Baysal (Erzin Belediyespor), DK 79: Uğur Adem Gezer (Orhangazispor)

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