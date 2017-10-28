Nazilli Belediyespor 1 - Silivrispor 2
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 - SİLİVRİSPOR 2

Nazilli Belediyespor 1 - Silivrispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Nazilli Belediyespor ile Silivrispor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Silivrispor 2-1 kazandı.

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Nazilli Belediyespor 1 - Silivrispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Nazilli Belediyespor ile Silivrispor Nazilli İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Silivrispor 2-1 kazandı.

Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Emre Balak, Gökhan Dinçer, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Gürhan Gürsoy (65' Emre Koca), Fatih Üge, Mert Çakar, Hakan Turan (84' Ayhan Tuna Üzümcü), Burhan Arman, Tayfur Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Orhan İbiş

Silivrispor: Onur Bulut, Süleyman Özdamar (38' Güray Kula), Yusuf Onur Arıkan, Fuat Yaman, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serdar Eylik, Doğan Ateş, Barış Bakır, Yunus Yaşar, Serkan Çalık, İsmail Düzgün

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Sabit Selvi, Kürşathan Akın, Cem Özbay, Serkan Önsal

Goller: DK 30: Gürhan Gürsoy (Nazilli Belediyespor), DK 48: Serdar Eylik (Silivrispor), DK 76: İsmail Düzgün (Silivrispor)

Sarı Kartlar: DK 45: Mert Çakar (Nazilli Belediyespor), DK 64: Güray Kula (Silivrispor), DK 81: Burhan Arman (Nazilli Belediyespor), DK 87: Bora Yelken (Nazilli Belediyespor), DK 87: Fuat Yaman (Silivrispor), DK 90: Turgay Gölbaşı (Nazilli Belediyespor)

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