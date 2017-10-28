PENDİKSPOR 2 - NİĞDE BELEDİYESPOR 2

Pendikspor 2 - Niğde Belediyespor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Pendikspor ile Niğde Belediyespor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Ramiz Ok (46' Erdinç Pekgöz), Berk Neziroğulları, Fatih Cerlek (85' Erdem Koçal), Mustafa Öztürk, Aytaç Deniz, Azad Filiz, Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu (81' Yunus Karadağ), Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Niğde Belediyespor: Metin Uçar, Volkan Özcan, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, Eren Tokat, Seçkin Getbay, Sefa Aksoy, Ali Akburç (66' Uğur Ayhan), Cabir Coşar, Hasan Üstübücü (76' Tunç Murat Behram), Ömer Yıldız (80' Mehmet Gürkan Öztürk)
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Mehmet Vargün, Abdulkadir Döner, Alpaslan Şen
Goller: DK 37: Cabir Coşar (Niğde Belediyespor), DK 50: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 70: Yaser Hacımustafaoğlu (Pendikspor), DK 86: Mehmet Gürkan Öztürk (Niğde Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 41: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 56: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 79: Azad Filiz (Pendikspor)
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