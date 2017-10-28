MANİSA BŞB.SK 3 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2

Manisa BŞB.SK 3 - Halide Edip Adıvarspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 3-2 kazandı.
Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Kürşat Aydın (82' Hüseyin Cihan Avcu), Mehmet Kuruoğlu, Erhan Kara, Alper Akçam (62' Olcay Turhan), Abdurrahman Emir Alagöz, Mehmet Yılmaz, İsmail Köse (90' Harun Şanlı), Kaan Güdü, Ali Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, Cemal Şener, Muhammed Raşit Şahingöz (84' Furkan Akbulut), Hüseyin Afkan, Ahmet Mert Bayındır (63' Kadir Salih), Uğur Erk (71' Mert Narin), Emre Pınar
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sait Tuzcu, Kadir Beyaz, Tuncay Ercan, Engin Uğur
Goller: DK 18: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 34: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK), DK 50: Mehmet Kuruoğlu (Manisa BŞB.SK), DK 60: Kaan Güdü (Manisa BŞB.SK), DK 85: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: DK 4: Abdurrahman Emir Alagöz (Manisa BŞB.SK), DK 48: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 75: Kaan Güdü (Manisa BŞB.SK), DK 88: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK), DK 90: Hüseyin Cihan Avcu (Manisa BŞB.SK)
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