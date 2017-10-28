Adliyespor 1 - Sultanbeyli Bel. 1
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ADLİYESPOR 1 - SULTANBEYLİ BEL. 1

Adliyespor 1 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Adliyespor ile Sultanbeyli Bel. Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adliyespor 1 - Sultanbeyli Bel. 1

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Adliyespor ile Sultanbeyli Bel. Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adliyespor: Göksal Özkara, Oğuzhan Azğar, Serkan Şirin (13' Burak Yenen), Anıl Yıldırım, Caner Özden (76' Mustafa Hüseyin Seyhan), Deniz Keskin (62' Ali Aydemir), Mustafa Serkan Koparan, Salih Sarıkaya, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Serkan Silan (70' Murat Çelik), Hakan Akbaş, Safa Ali Memnun, Güven Şen, Hayrullah Akyel, Umut Eskiköy (62' Hakan Akman), Göksel Ergün, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Anıl Gir

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ, Enes Kanpara

Goller: DK 15: Serkan Silan (Sultanbeyli Bel.), DK 86: Celal Hanalp (Adliyespor)

Sarı Kartlar: DK 34: Anıl Yıldırım (Adliyespor), DK 46: Hakan Akbaş (Sultanbeyli Bel.), DK 88: Safa Ali Memnun (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Oğuzhan Azğar (Adliyespor)

Kırmızı Kart: DK 12: Göksal Özkara (Adliyespor)

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