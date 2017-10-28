Düzyurtspor 2 - Aydınspor 1923 0
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DÜZYURTSPOR 2 - AYDINSPOR 1923 0

Düzyurtspor 2 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Düzyurtspor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.

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Düzyurtspor 2 - Aydınspor 1923 0

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Düzyurtspor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.

Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Erdinç Kedikli, Ali Kemal Başaran, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın (90' Sefa Genç), Serkan Osma (90' Sami Emirhan Kayıkçı), Mustafa Eskihellaç (90' Kadir Topal), Taşkın Kartal, Taha Gür

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun (66' Tuncay Kılıç), Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (76' İzzet Çelik), Habib Uzun

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Hakem: Efe Tanrıverdi, Ali Orhun Kara, Mikail Can, Hakan Güngör

Goller: DK 62: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 81: Nurullah Dağaşan (Düzyurtspor)

Sarı Kart: DK 33: Hakan Aydın (Düzyurtspor)

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