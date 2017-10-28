DÜZYURTSPOR 2 - AYDINSPOR 1923 0

Düzyurtspor 2 - Aydınspor 1923 0
TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Düzyurtspor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.
Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Erdinç Kedikli, Ali Kemal Başaran, Emre Akgün, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın (90' Sefa Genç), Serkan Osma (90' Sami Emirhan Kayıkçı), Mustafa Eskihellaç (90' Kadir Topal), Taşkın Kartal, Taha Gür
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun (66' Tuncay Kılıç), Artun Kütükçü, Yusuf Yıldırım (76' İzzet Çelik), Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Ali Orhun Kara, Mikail Can, Hakan Güngör
Goller: DK 62: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 81: Nurullah Dağaşan (Düzyurtspor)
Sarı Kart: DK 33: Hakan Aydın (Düzyurtspor)
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