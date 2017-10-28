GENÇLERBİRLİĞİ 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Gençlerbirliği 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Gençlerbirliği ile Evkur Y.Malatyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Serdar Özkan (88' Petar Skuletic), Ahmet İlhan Özek (78' Elvis Manu), Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (84' Diallo Guidileye), Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (72' Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük (83' Murat Akça), Murat Yıldırım, Sadio Diallo, Michael Pereira (90' Batuhan Altıntaş), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
Gol: DK 68: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 42: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 76: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Ertaç Özbir (Evkur Y.Malatyaspor)
Kırmızı Kart: DK 76: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
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