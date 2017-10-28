Gençlerbirliği 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Gençlerbirliği 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Gençlerbirliği ile Evkur Y.Malatyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

486 Okunma

Gençlerbirliği 0 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında Gençlerbirliği ile Evkur Y.Malatyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Serdar Özkan (88' Petar Skuletic), Ahmet İlhan Özek (78' Elvis Manu), Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (84' Diallo Guidileye), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (72' Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük (83' Murat Akça), Murat Yıldırım, Sadio Diallo, Michael Pereira (90' Batuhan Altıntaş), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç

Gol: DK 68: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 42: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 76: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Khalid Boutaib (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Ertaç Özbir (Evkur Y.Malatyaspor)

Kırmızı Kart: DK 76: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)

﻿

Gençlerbirliği - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kupada kura heyecanı
"VAR" ilk kez uygulanacak
Spor Güvenliği Çalıştayı sona erdi
E. Yeni Malatyaspor’a Ankara’daki Malatyalılardan yoğun ilgi
Y. Malatayaspor hazırlıkları tamamlandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿