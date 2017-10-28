Yomraspor 3 - Dardanelspor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Yomraspor ile Dardanelspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 3-2 kazandı.
Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Alaattin Tosun (81' Sinan Altınel), Mustafa Soytaş, Hamit Bayraktar, Ertan Çolak (87' Mert Sağlam), Ali Özgür Basa, Mehmet Küçükdurmuş (66' Muhammet Mahmut Emir)
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Ahmet Topal (58' Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu), Serhat Yazgan, Sinan Akgöl, Nuri Fatih Aydın, Fatih Bozok, Ahmet Yazar (58' Fırat Aras), Hıdır Surme, Uğur Uğur, Yusuf Bayram
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Gökberk Arslan, Hasan Okan Baylan, Hasan Cebeci, Ali Tunçer
Goller: DK 39: Hüseyin Sürmeneli (Dardanelspor), DK 44: Uğur Uğur (Dardanelspor), DK 49: Mustafa Soytaş (Yomraspor), DK 52: Ertan Çolak (Yomraspor), DK 73: Ali Özgür Basa (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Münür Satılmış (Yomraspor), DK 28: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 45: Alaattin Tosun (Yomraspor), DK 47: Nuri Fatih Aydın (Dardanelspor), DK 84: Muhammet Mahmut Emir (Yomraspor), DK 90: Serhat Yazgan (Dardanelspor)
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