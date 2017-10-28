M.Başakşehir - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - AKHİSAR BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 10. haftasında M.Başakşehir ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Akhisar Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 10. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Abdulkadir Bitigen

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