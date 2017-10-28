BALIKESİRSPOR BALTOK 4 - ADANASPOR 1

Balıkesirspor Baltok 4 - Adanaspor 1
TFF 1.Lig 10. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Adanaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 4-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati, Abdulkadir Özgen (65' Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (90' Furkan Çil), Cumali Bişi, Foxi Kethevoama, Mahatma Otoo (90' Sedat Şahintürk)
Teknik Direktör: Can Cangök
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Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Gökhan Meral, Didi, Digao, Vladimir Koman (58' Sercan Kaya), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (71' Bekir Yılmaz), Magaye Gueye, Abdulaziz Solmaz, Oğuz Han Aynaoğlu (58' Bahattin Köse)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Çağdaş Altay
Goller: DK 16: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 28: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 52: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 85: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 90: (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 29: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 50: Onur Akbay (Adanaspor), DK 90: Ismail Aissati (Balıkesirspor Baltok)