Manisa BŞB.SK - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...
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MANİSA BŞB.SK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisa BŞB.SK - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisa BŞB.SK - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sait Tuzcu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa BŞB.SK: Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Akçam, Ali Öztürk, İsmail Köse, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Yusuf Balcıoğlu, Erhan Kara, Kaan Güdü

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Ahmet Mert Bayındır, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, Uğur İmir

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Sait Tuzcu, Kadir Beyaz, Tuncay Ercan, Engin Uğur

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