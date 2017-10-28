MANİSA BŞB.SK - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisa BŞB.SK - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Manisa BŞB.SK ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sait Tuzcu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa BŞB.SK: Kürşat Ergun Aydın, Abdurrahman Emir Alagöz, Alper Akçam, Ali Öztürk, İsmail Köse, Mehmet Kuruoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Yusuf Balcıoğlu, Erhan Kara, Kaan Güdü
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Ahmet Mert Bayındır, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, Uğur İmir
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Hakem: Sait Tuzcu, Kadir Beyaz, Tuncay Ercan, Engin Uğur
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