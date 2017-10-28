İşte Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ORHANGAZİSPOR - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 10. haftasında Orhangazispor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

296 Okunma

İşte Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 10. Haftasında Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdem Temel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yalova Atatürk

Orhangazispor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Recep Onur Çelik, Hasan Kul, Koray Kurt, Ercan Karaca, Murat İrişli, İbrahim Demirer, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Erzin Belediyespor: Mustafa Hoşoğlu, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Yücel Candemir, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Yasin Abdioğlu, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Emre Gürbüz

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Erdem Temel, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan, Yunus Emre Çakar

﻿

Orhangazispor 0 - Erzin Belediyespor 0
Kupada kura heyecanı
Futbolda haftanın programı
"Futbola harcadığım parayla 3 tane daha fabrika kurardım!"
29 Ekim'de spor bayramı yaşanacak
Spor Güvenliği Çalıştayı İstanbul'da başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿