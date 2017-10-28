İŞTE ORHANGAZİSPOR - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Orhangazispor - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 10. Haftasında Yalova Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdem Temel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yalova Atatürk
Orhangazispor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Recep Onur Çelik, Hasan Kul, Koray Kurt, Ercan Karaca, Murat İrişli, İbrahim Demirer, Mustafa Cevret, Oğuz Küçük
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Mustafa Hoşoğlu, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Yücel Candemir, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Yasin Abdioğlu, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Tugay Yıldırım, Emre Gürbüz
Teknik Direktör: Ali Toprak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan, Yunus Emre Çakar
Maç Detayları - Canlı Anlatım