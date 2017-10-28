NAZİLLİ BELEDİYESPOR - SİLİVRİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nazilli Belediyespor - Silivrispor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Nazilli Belediyespor ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Fatih Üge, Mert Çakar, Burhan Arman, Tayfur Emre Yılmaz, Gökhan Dincer, Hakan Turan, Evren Özyiğit, Emre Balak, Gürhan Gürsoy
Teknik Direktör: Orhan İbiş
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Silivrispor: Doğan Ateş, Fuat Yaman, Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Serdar Eylik, Barış Bakır, Serkan Çalık, Oğulcan Enes Demiroğlu, Süleyman Özdamar, Onur Bulut, İsmail Düzgün
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sabit Selvi, Kürşathan Akın, Cem Özbay, Serkan Önsal
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