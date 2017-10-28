Pendikspor - Niğde Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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PENDİKSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Pendikspor - Niğde Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. haftasında Pendikspor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - Niğde Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Pendikspor - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Şeref Taştan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik

Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Ramiz Ok, Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Aytaç Deniz, Azad Filiz

Teknik Direktör: Serhat Güller

Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Hakan Çevik, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ömer Yıldız, Eren Tokat, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Ali Akburç, Metin Uçar, Hasan Üstübücü

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Hakem: Şeref Taştan, Mehmet Vargün, Abdulkadir Döner, Alpaslan Şen

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