PENDİKSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Pendikspor - Niğde Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Pendikspor - Niğde Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Şeref Taştan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik
Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Ramiz Ok, Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Aytaç Deniz, Azad Filiz
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Hakan Çevik, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Ömer Yıldız, Eren Tokat, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Ali Akburç, Metin Uçar, Hasan Üstübücü
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Mehmet Vargün, Abdulkadir Döner, Alpaslan Şen
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