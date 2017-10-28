Adliyespor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...
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ADLİYESPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adliyespor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Adliyespor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adliyespor - Sultanbeyli Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 10. haftasında Adliyespor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hasan Kaçar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: Caner Özden, Mustafa Serkan Koparan, Anıl Yıldırım, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Göksal Özkara, Serkan Şirin, Faruk Yaldıran, Ferdi Konak, Oğuzhan Azğar, Deniz Keskin

Teknik Direktör: Abdurrahman Baysangur

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Dursun Türk, Hayrullah Akyel, Anıl Gir, Umut Eskiköy, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Serkan Silan

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Hakem: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ, Enes Kanpara

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